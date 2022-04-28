В Херсоне произошли взрывы у телевышки, вещание оккупантов прекратилось – СМИ

В ночь на 28 апреля во временно оккупированном Херсоне произошла серия взрывов в районе телевышки. В результате прекратилась трансляция российской пропаганды. Об этом сообщают росСМИ и соцсети.

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Как сообщил военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), в Херсоне после взрывов в районе телебашни не работают пропагандистские российские телеканалы.

Российское средство пропаганды РИА Новости написало, что в центре Херсона, рядом с телецентром, прогремела серия мощных взрывов. Там предположили, что удар был нанесен "как минимум двумя ракетами "Точка-У" и несколькими "Ураганами"".

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне.

Британская разведка заявила, что так называемый "референдум", который российские оккупанты планируют провести во временно захваченном Херсоне, – инсценировка.

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Наталия Медведева

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