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В Херсоне произошли взрывы у телевышки, вещание оккупантов прекратилось – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 00:30
В Херсоне произошли взрывы у телевышки, вещание оккупантов прекратилось – СМИ - Фото
Скриншот видео

В ночь на 28 апреля во временно оккупированном Херсоне произошла серия взрывов в районе телевышки. В результате прекратилась трансляция российской пропаганды. Об этом сообщают росСМИ и соцсети.

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Как сообщил военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), в Херсоне после взрывов в районе телебашни не работают пропагандистские российские телеканалы.

Российское средство пропаганды РИА Новости написало, что в центре Херсона, рядом с телецентром, прогремела серия мощных взрывов. Там предположили, что удар был нанесен "как минимум двумя ракетами "Точка-У" и несколькими "Ураганами"".

  • 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне.
  • Британская разведка заявила, что так называемый "референдум", который российские оккупанты планируют провести во временно захваченном Херсоне, – инсценировка.

Читайте также: В Херсоне российские оккупанты уже проводят "ползучую аннексию" – Арестович

Наталия Медведева
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Херсон телевежа
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