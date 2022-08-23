Оккупанты обстреляли Харьков – мэр
23.08.2022, 13:10
Игорь Терехов (Скриншот видео)
Днем 23 августа российские оккупанты обстреляли Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"Артиллерийский обстрел Шевченковского района. Будьте осторожны", – написал Терехов в 13:00.
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 12:34.
- Утром в Харькове под обстрел попал Киевский район. Было попадание в частный дом, обошлось без пострадавших.
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