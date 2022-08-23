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Россия ударила по Харькову в День города: попала в частный дом

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 07:56
Россия ударила по Харькову в День города: попала в частный дом - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео Игорь Терехов, Facebook)

Армия России утром ударила по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, под обстрел попал Киевский район Харькова. Было попадание в частный дом, обошлось без пострадавших.

Также в местных пабликах еще до объявления воздушной тревоги и сообщений о взрывах появилось видео с масштабным пожаром. Как утверждается, он был на одном из местных заводов. Официальных сообщений о пожаре и его причинах пока не было.

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Сегодня в Харькове традиционно отмечается День города. И сегодня же в городе и области начинается длинный комендантский час – с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.  

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Марк Сировой
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