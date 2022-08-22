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Армия России нанесла ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода — Терехов

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 07:31
Армия России нанесла ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода — Терехов - Фото
Игорь Терехов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова со стороны Белгорода. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов

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По его словам, в 02:49 противник ударил по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова, двухэтажное здание было разрушено в результате атаки. 

Терехов отметил, что обстрел велся со стороны российского Белгорода. На месте удара был пожар, пострадавших нет. 

С вечера 22 августа в Харькове вводится удлиненный комендантский час в связи с приближающимся Днем Независимости. Президент Владимир Зеленский предупредил, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-нибудь особенно жестокое.

Читайте также: Укрзалізниця просит отказаться от поездок в Харьков 23-25 августа. Отменяет поезда

Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы игорь терехов
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