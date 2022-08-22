Армия России нанесла ракетный удар по Харькову со стороны Белгорода — Терехов

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова со стороны Белгорода. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, в 02:49 противник ударил по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова, двухэтажное здание было разрушено в результате атаки.

Терехов отметил, что обстрел велся со стороны российского Белгорода. На месте удара был пожар, пострадавших нет.

С вечера 22 августа в Харькове вводится удлиненный комендантский час в связи с приближающимся Днем Независимости. Президент Владимир Зеленский предупредил, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-нибудь особенно жестокое.

Вечером 17 августа россияне обстреляли ракетами Харьков, полностью разрушив общежитие в Салтовском районе.

Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие в городе.

В Харькове на месте обстрела общежития на улице Ахиезеров спасатели обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта.

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Дмитрий Гриниченко

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