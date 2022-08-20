В Харьковской области вводят продленный комендантский час: он продлится с 19:00 22 августа до 7:00 23 августа и с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он попросил с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях.

В это время будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или в транспорте.

"День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", – написал Синегубов.

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Вадим Ребрина

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