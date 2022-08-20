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Российский ракетный удар по общежитию в Харькове: спасатели нашли еще три тела

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 18:18
Российский ракетный удар по общежитию в Харькове: спасатели нашли еще три тела - Фото
Последствия ударов армии России по Харькову (фото - ГСЧС)

В Харькове на месте обстрела общежития на улице Ахиезеров спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта. Об этом сообщает Харьковский горсовет.

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Спасатели продолжают поисковые работы.

Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек, сообщили в горсовете.

  • Вечером 17 августа россияне обстреляли ракетами Харьков, полностью разрушив общежитие в Салтовском районе.
  • Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие в городе.
Вадим Ребрина
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