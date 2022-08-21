Укрзалізниця просит отказаться от поездок в Харьков 23-25 августа. Отменяет поезда
Укрзалізниця обратилась к пассажирам перенести или отказаться от поездки в/из Харькова на период 23-25 августа из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа Укрзалізниця из соображений безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты", – говорится в сообщении.
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Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День Независимости Украины будут отменены, уточняют в УЗ.
Поезда дальнего сообщения будут обеспечивать только критически необходимые перевозки в регионе.
Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил, что в Харькове и области вводится продленный комендантский час: с 19:00 22 августа до 07:00 23 августа и с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
В это время будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или в транспорте.
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