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Укрзалізниця просит отказаться от поездок в Харьков 23-25 августа. Отменяет поезда

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 14:42
Укрзалізниця просит отказаться от поездок в Харьков 23-25 августа. Отменяет поезда - Фото
Фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзалізниця обратилась к пассажирам перенести или отказаться от поездки в/из Харькова на период 23-25 августа из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.   

"В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа Укрзалізниця из соображений безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты", – говорится в сообщении.

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Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День Независимости Украины будут отменены, уточняют в УЗ. 

Поезда дальнего сообщения будут обеспечивать только критически необходимые перевозки в регионе. 

Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил, что в Харькове и области вводится продленный комендантский час: с 19:00 22 августа до 07:00 23 августа и с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.  

В это время будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или в транспорте.  

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Роман Брыль
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укрзалізниця Харьков день независимости отмена рейсов комендантский час
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