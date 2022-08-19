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РФ обстреляла три района Харькова, попали в жилое здание и объект инфраструктуры — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 06:35
РФ обстреляла три района Харькова, попали в жилое здание и объект инфраструктуры — фото - Фото
Дым в Харькове после обстрела (Фото: местные паблики в Telegram)

Российские оккупанты обстреляли три района Харькова, зафиксированы прилеты в жилое здание и объект инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов

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Утром в городе прогремело несколько взрывов, местные паблики сообщали о минимум четырех прилетах.

Терехов заявил, что под ударом оказались Киевский, Немышлянский и Основянский районы Харькова. Он отметил, что есть попадание в жилое строение, предварительно, без пострадавших.

Также есть прилет в инфраструктурный объект, на котором начался пожар. 

  • 16 августа, оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Салтовском районе Харькова. Кроме того, в результате обстрела в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв. м.
  • Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовском районе. Погибли люди, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
  • Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший. 

Читайте также: У Зеленского сравнили обстрелы Харькова с уничтожением Грозного, Алеппо и Варшавы 

Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы игорь терехов
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