У Зеленского сравнили обстрелы Харькова с уничтожением Грозного, Алеппо и Варшавы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сравнил ежедневные обстрелы российскими оккупантами Харькова с уничтожением Грозного в 1995 году, Алеппо в 2016 году и Варшавы в годы Второй мировой войны. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, уже 175 дней оккупанты продолжают ежедневный террор с ударами по спальным районам и гражданским.

"Россия хочет превратить Харьков в Алеппо, Грозный или Варшаву и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто по-прежнему имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления", — заявил Подоляк.

СПРАВКА. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, который продолжался с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995 года. В результате ожесточенных боев и российских бомбардировок город был практически полностью разрушен. Во время войны в Сирии в 2016 году войска сирийского диктатора Башара Асада начали штурм Алеппо при поддержке массированных российских бомбардировок — город был фактически стерт с лица земли.

16 августа, оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Салтовском районе Харькова. Кроме того, в результате обстрела в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв. м.

Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовском районе. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший.

Смотрите также: Оккупанты полностью разрушили общежитие в Харькове: видео

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.