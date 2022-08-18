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У Зеленского сравнили обстрелы Харькова с уничтожением Грозного, Алеппо и Варшавы

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18.08.2022, 10:46
У Зеленского сравнили обстрелы Харькова с уничтожением Грозного, Алеппо и Варшавы - Фото
Разрушенный Грозный во время штурма россиянами (Фото: wikipedia.org)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сравнил ежедневные обстрелы российскими оккупантами Харькова с уничтожением Грозного в 1995 году, Алеппо в 2016 году и Варшавы  в годы Второй мировой войны. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, уже 175 дней оккупанты продолжают ежедневный террор с ударами по спальным районам и гражданским. 

"Россия хочет превратить Харьков в Алеппо, Грозный или Варшаву и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто по-прежнему имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления", — заявил Подоляк.

СПРАВКА. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, который продолжался с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995 года. В результате ожесточенных боев и российских бомбардировок город был практически полностью разрушен. Во время войны в Сирии в 2016 году войска сирийского диктатора Башара Асада начали штурм Алеппо при поддержке массированных российских бомбардировок — город был фактически стерт с лица земли. 

  • 16 августа, оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Салтовском районе Харькова. Кроме того, в результате обстрела в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв. м.
  • Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовском районе. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
  • Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший. 

Смотрите также: Оккупанты полностью разрушили общежитие в Харькове: видео

Дмитрий Гриниченко
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