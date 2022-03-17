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Оккупанты обстреляли кассетными бомбами поселок в Харьковской области: шестеро погибших

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 21:44

Российские оккупанты обстреляли кассетными бомбами пгт Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются. Об этом сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

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Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре Казаьей Лопани. При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в поселке, а также российские военные не пострадали, отметил мэр.

Это не первый случай применения оккупантами кассетных боеприпасов в Украине.

Сегодня правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что россияне применили боеприпасы этого типа "Ураган" и "Смерч" в ходе трех атак на Николаев на этой неделе.

HRW считает, что эти обстрелы "могут быть приравнены к военным преступлениям".

Из-за широко и неизбирательного ущерба, который они наносят, кассетные боеприпасы запрещены международным правом. Неразорвавшиеся при ударе боеприпасы становятся де-факто наземными минами.

4 марта сообщалось, что российские оккупанты обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами город Покровск Донецкой области.

Вадим Ребрина
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Россия харьковская область Human Rights Watch кассетные боеприпасы
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