Оккупанты обстреляли людей на выходе из Чернигова — мэр

Российские оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом из города. Есть погибшие и раненные. Об этом в Facebook сообщил мэр города Мена Корюковского района Черниговской области Геннадий Примаков.

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"Сегодня есть погибшая девушка, которая вместе с другими людьми выбиралась из города Чернигов в направлении Куликовки. Россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей. Есть погибшие из Корюковки и Сновска, четверо наших людей с ранениями, которые не угрожают жизни, в больнице", – написал Примаков.

Информацию о расстреле людей подтвердил Суспильному глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Мэр Корюковки Ратан Ахмедов уточнил, что погиб юноша, с матерью направлявшийся в Корюковку, пишет издание.

Как рассказала Суспильному мэр Новгород-Северского Людмила Ткаченко, погиб 19-летний парень из их громады.

Раненых, по информации издания, доставили в Куликовскую больницу.

Руководитель прокуратуры области Сергей Василина пообещал все детали сообщить завтра утром.

Вадим Ребрина

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