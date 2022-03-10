Оккупанты обстреляли людей на выходе из Чернигова — мэр
Российские оккупанты обстреляли людей, которые шли пешим маршрутом из города. Есть погибшие и раненные. Об этом в Facebook сообщил мэр города Мена Корюковского района Черниговской области Геннадий Примаков.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня есть погибшая девушка, которая вместе с другими людьми выбиралась из города Чернигов в направлении Куликовки. Россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей. Есть погибшие из Корюковки и Сновска, четверо наших людей с ранениями, которые не угрожают жизни, в больнице", – написал Примаков.
Информацию о расстреле людей подтвердил Суспильному глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Мэр Корюковки Ратан Ахмедов уточнил, что погиб юноша, с матерью направлявшийся в Корюковку, пишет издание.
Как рассказала Суспильному мэр Новгород-Северского Людмила Ткаченко, погиб 19-летний парень из их громады.
Раненых, по информации издания, доставили в Куликовскую больницу.
Руководитель прокуратуры области Сергей Василина пообещал все детали сообщить завтра утром.
Комментарии