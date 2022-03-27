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Оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста в Харькове: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 14:57
Оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста в Харькове: фото - Фото
Фото: t.me/kharkov_now

26 марта российские оккупанты обстреляли мемориал в Дробицком Яру в Харькове, где во время Второй мировой войны немецкие захватчики массово убивали евреев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Снаряды попали в Менору и постамент. Полиция зафиксировала произошедшее.

Дробицкий Яр – место массового убийства еврейского населения Харькова нацистами вермахта. Мемориальный парк и музей Дробицкий Яр посвящены этим событиям.

"Сегодня украинцев уничтожает российская армия – из тяжелого вооружения российские оккупанты обстреливают спальные районы, где нет ни одного военного объекта, очереди гражданских людей за гуманитарной помощью, мемориальные комплексы..." – отметили в полиции.

Так мемориал выглядел до обстрела.

Оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста в Харькове: фото

Оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста в Харькове: фото

Об этом случае упомянул в своем вчерашнем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Он назвал обстрел мемориала в Дробицком Яру очередным преступлением против истории, против исторической справедливости.

"Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яру. В годы Второй мировой войны на этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия", – сказал президент.

Он отметил, что это "еще один вопрос ко всей еврейской общине мира о том, сколько еще преступлений против нашей общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России на нашей украинской земле".

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Вадим Ребрина
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Россия холокост оккупанты дробицкий яр
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