Оккупанты обстреляли мирных украинцев, плывших на лодке из оккупации в Херсон – ОГА
31.03.2023, 22:13
Украинские военные в деоккупированном Херсоне (Фото: ОП)
Российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон. Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.
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"Под обстрел попали люди, которые пытались добраться до Херсона на лодке. Они плыли с дач, что на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, ранены два человека. На место выехали экстренные службы, сообщили в ОГА.
- 25 марта российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Два человека получили ранения.
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