Оккупанты обстреляли мирных украинцев, плывших на лодке из оккупации в Херсон – ОГА

Российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон. Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

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"Под обстрел попали люди, которые пытались добраться до Херсона на лодке. Они плыли с дач, что на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранены два человека. На место выехали экстренные службы, сообщили в ОГА.

25 марта российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Два человека получили ранения.

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Вадим Ребрина

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