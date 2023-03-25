UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне: два человека ранены

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 15:37
Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне: два человека ранены - Фото
Российские оккупанты (Фото: росСМИ)

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Вчера ночью армия РФ атаковала пункт несокрушимости в Константиновке Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии – пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне", – написал он.

Из-за обстрела, по информации Прокудина, пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

  • 24 марта российские оккупанты выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Константиновке Донецкой области. Одна из них попала в пункт несокрушимости, в результате чего погибли три женщины.

Читайте также: Снаряды россиян упали у автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Херсон александр прокудин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 