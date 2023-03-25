Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне: два человека ранены

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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"Вчера ночью армия РФ атаковала пункт несокрушимости в Константиновке Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии – пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне", – написал он.

Из-за обстрела, по информации Прокудина, пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

24 марта российские оккупанты выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Константиновке Донецкой области. Одна из них попала в пункт несокрушимости, в результате чего погибли три женщины.

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Вадим Ребрина

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