Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке. Есть погибшие и раненые – фото

Утром 12 октября российские оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки. По меньшей мере, семь человек погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей", – написал он.

Кириленко еще раз обратился к жителям области с призывом эвакуироваться. "После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное – выжить!" – подчеркнул он.

За 10 октября было зафиксировано попадание ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.

11 октября россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.

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Вадим Ребрина

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