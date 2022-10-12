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Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке. Есть погибшие и раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 12:46
Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке. Есть погибшие и раненые – фото - Фото
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Утром 12 октября российские оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки. По меньшей мере, семь человек погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей", – написал он.

Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке. Есть погибшие и раненые – фото

Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке. Есть погибшие и раненые – фото

Кириленко еще раз обратился к жителям области с призывом эвакуироваться. "После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное – выжить!" – подчеркнул он.

  • За 10 октября было зафиксировано попадание ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.
  • 11 октября россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Вадим Ребрина
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обстрел Донбасс авдеевка
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