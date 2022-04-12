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Оккупанты перемещают вооружение и технику к восточным границам Украины – Генштаб ВСУ

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12.04.2022, 19:27

Российские оккупанты продолжают усиливать группировку на Слобожанском и Донецком направлениях. Они пытаются не допустить фиксации перемещения колонн в приграничных областях РФ, перебрасывают к границе подразделения Росгвардии и пересматривают контракты военнослужащих, чтобы предотвратить их расторжение. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 12 апреля.

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Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим.

Одновременно с целью усиления группировки враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе РФ, слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы.

Российское командование пересматривает условия контрактов, чтобы узаконить участие росгвардейцев в боевых действиях за пределами России, а также предотвратить их расторжение военнослужащими.

Остается высокой угроза ракетных обстрелов объектов военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси.

Завершается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей РФ.

На Слобожанском направлении враг частично блокирует Харьков. Россияне продолжают применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе Изюма оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и удерживали понтонную переправу через реку Северский Донец. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не добились.

Инженерные подразделения ВС РФ пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, обстреливает Николаев и Александровку.

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Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война Донбасс
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