Оккупанты перестали пропускать в Крым украинских граждан – Денисова

В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами, сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

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"Выезд с полуострова заблокирован", – написала она в 21:16.

Оккупанты объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме, сообщила Денисова.

Она отметила, что это является нарушением международного права, и призвала международное сообщество отреагировать на этот факт и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.

Ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны предупредило о возможных провокациях России на севере оккупированного Крыма, совершенных для обвинения в этом Украины. По разведывательным данным, вероятные провокации планируются на заводе Титан, который находится в Армянске, на Перекопском перешейке и в целом на оккупированном полуострове Крым. По информации ГУР, не исключается теракт или химическая диверсия.

22 февраля СБУ опубликовала разговоры боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР, которые свидетельствуют о том, что они сами обстреливают подконтрольные им территории.

Вадим Ребрина

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