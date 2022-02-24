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Оккупанты перестали пропускать в Крым украинских граждан – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 00:23
Оккупанты перестали пропускать в Крым украинских граждан – Денисова - Фото
Пункт пропуска Каланчак (Фото: пресс-служба ГПСУ)

В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами, сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

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"Выезд с полуострова заблокирован", – написала она в 21:16. 

Оккупанты объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме, сообщила Денисова.

Она отметила, что это является нарушением международного права, и призвала международное сообщество отреагировать на этот факт и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.

Ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны предупредило о возможных провокациях России на севере оккупированного Крыма, совершенных для обвинения в этом Украины. По разведывательным данным, вероятные провокации планируются на заводе Титан, который находится в Армянске, на Перекопском перешейке и в целом на оккупированном полуострове Крым. По информации ГУР, не исключается теракт или химическая диверсия. 

  • 22 февраля СБУ опубликовала разговоры боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР, которые свидетельствуют о том, что они сами обстреливают подконтрольные им территории. 
Вадим Ребрина
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Людмила Денисова Россия Крым
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