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СБУ опубликовала записи разговоров боевиков: Патронов нет, еды нет. Мы здесь для мяса? видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 17:31
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)
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СБУ опубликовала разговоры боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР, которые в феврале начали эскалацию событий на Донбассе.

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На записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население.

Они также обсуждают накопление российских войск, в том числе с привлечением чеченцев из "полка Кадырова".

Боевики удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы. Также террористы подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС, в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Также на записях есть фрагмент о попадании "в будку в России". Позже ФСБ РФ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области".

Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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