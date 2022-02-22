СБУ опубликовала разговоры боевиков террористических организаций ЛНР и ДНР, которые в феврале начали эскалацию событий на Донбассе.
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На записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население.
Они также обсуждают накопление российских войск, в том числе с привлечением чеченцев из "полка Кадырова".
Боевики удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы. Также террористы подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС, в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.
Также на записях есть фрагмент о попадании "в будку в России". Позже ФСБ РФ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области".
Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, говорится в сообщении.
- С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков.
- 21 февраля боевики обстреляли населенный пункт Новолуганское на Донбассе, в результате чего погиб мужчина 1970 года рождения.
- В тот же день Счастье попало под массированные артиллерийские обстрелы, целью которых, по оценке местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, было уничтожение критической инфраструктуры.
- Были обесточены все высоковольтные линии, ведущие к ЛуТЭС. В результате остановки станции без электроснабжения остались почти 46 000 потребителей в Счастье, Станице Луганской и соседних населенных пунктах.
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