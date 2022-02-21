Генштаб о провокации России: В фейк-ролике какой-то сарай, а не "уничтоженный погранпост"

Сегодня, 21 февраля, в Генштабе ВСУ опровергли фейк СМИ о якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области – пропагандисты на фото и видео показывают хозпомещение.

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"Продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает "хозяйственное помещение", чем пограничный пункт", – сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что артиллерия в зоне ООС сейчас отведена. Учитывая технические характеристики артиллерийских систем ВСУ, отмечается в сообщении, они не могут поразить столь незначительный по размерам объект, как "хозпомещение".

Как добавили в ГШ ВСУ, российские СМИ также распространяют фейк "о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы". В Генштабе официально заявили, что подразделения украинской армии находятся на прежних позициях, соблюдают минские соглашения и не наступают.

Как подчеркнули в Генштабе, захватчики сами обстреливают населенные пункты и объекты инфраструктуры.

В Госпогранслужбе уточнили, "Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км".

В ГПС отметили, что "хозпомещение" могли обстрелять в Неклиновском районе Ростовской области – это неподконтрольный Украине участок границы.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие. При этом боевики пытались выдать обстрел за активные действия со стороны ВСУ, заявляя, что это якобы был детсад в ОРДЛО.

18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Задача оккупантов на Донбассе – казус белли, но России не удастся спровоцировать Вооруженные силы Украины на обстрелы, и ВСУ открывают огонь на Донбассе исключительно в случае угрозы жизни военнослужащим, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Яна Катасонова

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