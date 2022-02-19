Группа депутатов Рады и представителей мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе – видео

Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа депутатов Верховной Рады и представителей мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе и вынуждены были спуститься в укрытие. Об этом сообщили в Telegram пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук и советник МВД Антон Геращенко.

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Инцидент произошел в зоне ответственности 30-й отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Константина Острожского в пгт Новолуганское. "Журналисты CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом готовится к наступлению на мирную Украину", – написал Геращенко.

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Сергей Бережной

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