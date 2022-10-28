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Оккупанты подвезли очередные партии мобилизованных в Херсонскую область – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 19:48
Оккупанты подвезли очередные партии мобилизованных в Херсонскую область – Генштаб - Фото
Мобилизованные в России (скриншот видео)

Командование российских оккупантов перебросило в Херсонскую область очередную партию мобилизованных. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыли очередные партии мобилизованных российских военнослужащих.

В то же время оккупанты продолжают так называемую эвакуацию из временно захваченной территории Херсонской области.

По информации Генштаба, в Качкаровке оккупанты дали местным жителям двое суток на выселение из собственных домов и эвакуацию.

Как сообщается, на путях эвакуации во временно оккупированный Крым враги установили дополнительные блокпосты, где организовали тщательный досмотр и проверку гражданского населения.

Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Большой Белозерке Запорожской области.

  • 26 октября сообщалось, что в Херсонской области Россия сосредоточила большое количество сил и средств, в том числе и "элитные" подразделения, но контрнаступление ВСУ продолжается. 

Читайте также: Оккупанты в Новой Каховке заваривают люки, готовятся к уличным боям – ЦНС

Наталія Медведєва
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война мобилизация Херсонская область
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