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Оккупанты в Новой Каховке заваривают люки, готовятся к уличным боям – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 14:22
Оккупанты в Новой Каховке заваривают люки, готовятся к уличным боям – ЦНС - Фото
Иллюстративное фото (скриншот из видео)

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне заваривают канализационные люки, чтобы помешать украинским диверсионным группам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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ЦНС считает, что решение оккупантов заварить люки и предпринять другие меры безопасности говорит о подготовке города к уличным боям. 

Отмечается, что массовое заваривание люков подвергает опасности местное население, поскольку закрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям.

ЦНС призывает жителей Новой Каховки по возможности выехать из региона на время проведения операции ВСУ по деоккупации.

Заваривание канализационных люков ранее проводилось в городах России по требованию спецслужб как стандартная мера безопасности в случае приезда в город высших чиновников.

Сергій Бережний
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оккупанты Херсонская область новая каховка цнс
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