Оккупанты в Новой Каховке заваривают люки, готовятся к уличным боям – ЦНС

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне заваривают канализационные люки, чтобы помешать украинским диверсионным группам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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ЦНС считает, что решение оккупантов заварить люки и предпринять другие меры безопасности говорит о подготовке города к уличным боям.

Отмечается, что массовое заваривание люков подвергает опасности местное население, поскольку закрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям.

ЦНС призывает жителей Новой Каховки по возможности выехать из региона на время проведения операции ВСУ по деоккупации.

Заваривание канализационных люков ранее проводилось в городах России по требованию спецслужб как стандартная мера безопасности в случае приезда в город высших чиновников.

8 октября объединенное командование "Юг" заявило, что оккупанты возводят новый рубеж обороны в районе Берислав – Новая Каховка.

23 октября Генштаб сообщил о результативных ударах ВСУ по оккупантам в Новой Каховке и Запорожской области.

Сергій Бережний

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