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Россияне строят новый рубеж обороны в районе Берислав – Новая Каховка – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 06:21
Россияне строят новый рубеж обороны в районе Берислав – Новая Каховка – ОК
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Херсонской области Силы обороны Украины выдавливают российских оккупантов с занимаемых позиций, и те создают новые. Об этом говорится в ночной сводке ОК "Юг" 8 октября.

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Россияне возводят новый рубеж обороны в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав – Новая Каховка.

Дважды в течение 7 октября противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки. В результате стрелкового боя и огня артиллерии враг понес потери и отступил.

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 15 авиационных ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, по трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе.

Подтвержденные потери оккупантов на юге за сутки составили: 110 военных, шесть танков, восемь крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", реактивная система залпового огня "Град", две пусковые установки ЗРК С-300, девять единиц автобронетехники, минометный комплекс "Сани", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С". Еще девять единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

В районе поселка Красное в Бериславском районе уничтожили беспилотник-разведчик "Орлан-10".

  • 7 октября украинские десантники освободили от российских оккупантов село Макеевка Сватовского района Луганской области. 

Читайте также: За неделю ВСУ освободили от войск РФ шесть населенных пунктов Луганщины – Зеленский

Наталія Медведєва
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война наступление Херсонская область ОК Юг
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