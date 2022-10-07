ВСУ освободили от армии РФ Макеевку Луганской области

Украинские десантники сегодня, 7 октября, освободили от российских оккупантов село Макеевка Сватовского района Луганской области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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Он отметил, что контрнаступательная операция ВСУ после успеха около Лимана Донецкой области продолжается.

"Получаем ряд важных побед. Деоккупировали ряд сел. В частности, сегодня наш доблестный десант освободил Макеевку в Луганской области", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что враг пытается штурмовать и атаковать украинские силы на Бахмутском и Авдеевской направлениях, однако ВСУ "под шквальным огнем", но удерживают там позиции.

Сегодня Зеленский сообщил, что с начала недели ВСУ освободили от армии РФ 776 кв. км территории на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

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Оксана Житнюк

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