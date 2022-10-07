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За неделю ВСУ освободили от войск РФ шесть населенных пунктов Луганщины – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 22:06
За неделю ВСУ освободили от войск РФ шесть населенных пунктов Луганщины – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото – Офис президента)

Украинские силы обороны освободили от российских оккупантов уже шесть населенных пунктов Луганской области. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 7 октября.

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По словам Зеленского, в течение этой недели украинская армия освободила "от российского псевдореферендума" 776 кв. км территории на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

Всего с начала наступательной операции ВСУ освобождено 2434 кв. км территории и 96 населенных пунктов.

"Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских защитников за возвращение контроля над временно оккупированными землями – за 225 дней полномасштабной войны уже 29 887 воинов отмечены государственными наградами. 178 воинов удостоены звания Героя Украины.

Читайте также: Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война луганская область деоккупация контрнаступление
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