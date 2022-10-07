За неделю ВСУ освободили от войск РФ шесть населенных пунктов Луганщины – Зеленский

Украинские силы обороны освободили от российских оккупантов уже шесть населенных пунктов Луганской области. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 7 октября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Зеленского, в течение этой недели украинская армия освободила "от российского псевдореферендума" 776 кв. км территории на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

Всего с начала наступательной операции ВСУ освобождено 2434 кв. км территории и 96 населенных пунктов.

"Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских защитников за возвращение контроля над временно оккупированными землями – за 225 дней полномасштабной войны уже 29 887 воинов отмечены государственными наградами. 178 воинов удостоены звания Героя Украины.

Ранее министр обороны Алексей Резников показал карту осеннего контрнаступления ВСУ на юге и востоке.

Читайте также: Залужный о задаче для ВСУ: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.