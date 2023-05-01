Оккупанты притворяются украинцами, чтобы найти партизан и нелояльных – Центр сопротивления
На временно оккупированных территориях Украины участились случаи, когда сотрудники российских спецслужб переодеваются в гражданскую одежду, чтобы найти партизан и нелояльных к захватчикам украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Сотрудники ФСБ выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья", – говорится в сообщении.
Оккупанты под видом простых людей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти, и нередко сами провоцируют подобные разговоры.
"Так враг ищет нелояльное население. Если "жертва" ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать", – говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления призвал украинцев на временно захваченных Россией территориях проявлять осторожность и не высказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.
- 24 апреля возле Олешек партизаны взорвали блокпост росгвардейцев.
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