Оккупанты притворяются украинцами, чтобы найти партизан и нелояльных – Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины участились случаи, когда сотрудники российских спецслужб переодеваются в гражданскую одежду, чтобы найти партизан и нелояльных к захватчикам украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Сотрудники ФСБ выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья", – говорится в сообщении.

Оккупанты под видом простых людей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти, и нередко сами провоцируют подобные разговоры.

"Так враг ищет нелояльное население. Если "жертва" ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал украинцев на временно захваченных Россией территориях проявлять осторожность и не высказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.

24 апреля возле Олешек партизаны взорвали блокпост росгвардейцев.

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Наталія Медведєва

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