UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты притворяются украинцами, чтобы найти партизан и нелояльных – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 20:40
Оккупанты притворяются украинцами, чтобы найти партизан и нелояльных – Центр сопротивления - Фото
Временно оккупированный Мелитополь (Фото: EPA)

На временно оккупированных территориях Украины участились случаи, когда сотрудники  российских спецслужб переодеваются в гражданскую одежду, чтобы найти партизан и нелояльных к захватчикам украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сотрудники ФСБ выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья", – говорится в сообщении.

Оккупанты под видом простых людей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти, и нередко сами провоцируют подобные разговоры.

"Так враг ищет нелояльное население. Если "жертва" ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал украинцев на временно захваченных Россией территориях проявлять осторожность и не высказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.

Читайте также: Запорожская область. На оккупированных территориях россияне готовят эвакуацию — партизаны

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война фсб партизаны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 