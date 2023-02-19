Оккупанты продолжают милитаризацию ЗАЭС и мешают ротации миссии МАГАТЭ – МИД

Министерство иностранных дел решительно осуждает блокирование РФ ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

МИД Украины опубликовал заявление, в котором решительно осудил попытки оккупантов помешать ротации экспертов для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Министерство также отметило, что россияне "продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих".

МИД подчеркнул, что "РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности", а также демонстративно игнорирует резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют немедленно вывести военную технику и персонал России с территории станции.

"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе таких масштабов, каких до сих пор не было в Европе", – заявил МИД.

Министерство снова призвало расширить санкции в отношении российской госкорпорации Росатом, аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

29 ноября 2023 года высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил, что войска РФ продолжают вести огонь в непосредственной близости от ЗАЭС, и это говорит о сознательном желании Кремля повысить угрозу ядерного инцидента.

19 февраля ГУР заявил, что Кремль усиливает ядерный шантаж, чтобы сорвать визит президента США Джо Байдена в Европу.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.