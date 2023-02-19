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Оккупанты продолжают милитаризацию ЗАЭС и мешают ротации миссии МАГАТЭ – МИД

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 19:32
Оккупанты продолжают милитаризацию ЗАЭС и мешают ротации миссии МАГАТЭ – МИД - Фото
Оккупанты еа ЗАЭС (Фото - Telegram Омбудсман Дмитро ЛубІнець)

Министерство иностранных дел решительно осуждает блокирование РФ ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.  

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МИД Украины опубликовал заявление, в котором решительно осудил попытки оккупантов помешать ротации экспертов для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Министерство также отметило, что россияне "продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих".

МИД подчеркнул, что "РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности", а также демонстративно игнорирует резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют немедленно вывести военную технику и персонал России с территории станции.

"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе таких масштабов, каких до сих пор не было в Европе", – заявил МИД.

Министерство снова призвало расширить санкции в отношении российской госкорпорации Росатом, аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

Сергій Бережний
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ядерная угроза МИД оккупанты МАГАТЭ заэс Запорожская АЭС деоккупация ЗАЭС
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