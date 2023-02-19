Кремль усиливает ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена в Европу – ГУР

Кремль усиливает ядерный шантаж, чтобы сорвать визит президента США Джо Байдена в Европу. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГУР отмечает, что именно накануне визита Байдена в Европу в России начинаются масштабные учения стратегических ядерных сил.

Разведка подтверждает готовность компонентов стратегических ядерных сил РФ к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

Во время учений проверяют каналы управления, а средства стратегических ядерных сил (СЯС) переводят в состояние повышенной боевой готовности. Один из подводных ракетоносцев получил распоряжение на выход в район пуска, сообщает ГУР.

Разведка считает, что эти действия Кремля могут быть попыткой помешать визиту Байдена в Европу усилением прямого ядерного шантажа.

Глава ГУР Кирилл Буданов убежден, что Россия не использует тактическое ядерное оружие.

В январе глава МИД Литвы заявил, что РФ пугает весь мир ядерным оружием, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине, и предложил пугать Россию в ответ.

17 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.