UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Россия хотела бы знать". Уоллес сказал об ответе Запада на применение РФ ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 19:26
Уоллес отвечает на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия (Скриншот видео)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом Уоллеса спросили во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россия наверняка слушает нас и наверняка хотела бы знать, что мы будем делать, после того как они применят тактическое ядерное оружие", – начал отвечать Уоллес.

Не раздумывая и не делая пауз, он закончил ответ.

"Именно поэтому мы и не будем здесь об этом говорить", – сказал министр обороны Великобритании.

  • Начальник ГУР Кирилл Буданов убежден, что Россия не использует тактическое ядерное оружие.
  • В январе глава МИД Литвы заявил, что РФ пугает весь мир ядерным оружием, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине, и предложил пугать Россию в ответ.

Читайте также: Путин выступит с посланием 21 февраля. ГУР: Объяснит, почему россиянам нужно идти на убой

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ядерное оружие Бен Уоллес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 