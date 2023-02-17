"Россия хотела бы знать". Уоллес сказал об ответе Запада на применение РФ ядерного оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом Уоллеса спросили во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Россия наверняка слушает нас и наверняка хотела бы знать, что мы будем делать, после того как они применят тактическое ядерное оружие", – начал отвечать Уоллес.

Не раздумывая и не делая пауз, он закончил ответ.

"Именно поэтому мы и не будем здесь об этом говорить", – сказал министр обороны Великобритании.

Начальник ГУР Кирилл Буданов убежден, что Россия не использует тактическое ядерное оружие.

В январе глава МИД Литвы заявил, что РФ пугает весь мир ядерным оружием, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине, и предложил пугать Россию в ответ.

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Наталія Медведєва

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