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Оккупанты проведут противоаварийные учения на ЗАЭС: МАГАТЭ настаивает на своем участии

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 16:47
Оккупанты проведут противоаварийные учения на ЗАЭС: МАГАТЭ настаивает на своем участии - Фото
ЗАЭС (Фото: ЭРА)

Международное агентство по ядерной энергии призвало российскую оккупационную администрацию на Запорожской АЭС предоставить присутствующим на станции экспертам агентства возможность наблюдать за запланированными противоаварийными учениями. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Команда МАГАТЭ на станции узнала, что противоаварийные учения на ЗАЭС планируется провести позже в ноябре. Последние крупные учения на ЗАЭС проводились в ноябре 2021 года, до начала конфликта. С тех пор произошло беспрецедентное изменение численности персонала ЗАЭС, что может препятствовать способности станции эффективно реагировать на аварийные ситуации. Агентство подчеркивает необходимость позволить команде ISAMZ наблюдать за будущими учениями", – говорится в заявлении.

В МАГАТЭ обеспокоены тем, что "некоторые работы по техническому обслуживанию систем безопасности реакторных установок могли быть выполнены не полностью".

"Это стало очевидным в июле и августе после того, как блок №4 был переведен на "горячую" остановку после проведения технического обслуживания систем безопасности. Однако после того, как в августе 4-й энергоблок вернули на "холодную" остановку из-за утечки воды в одному из парогенераторов также понадобилось дополнительное техническое обслуживание для очистки теплообменников систем безопасности энергоблока", – отмечается в заявлении.

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В агентстве отметили, что экспертам ISAMZ "нужен доступ ко всем шести машинным залам для оценки безопасности". Ранее оккупанты уже не позволяли им посетить часть машинного зала энергоблока №1.

На прошлой неделе российская оккупационная администрация ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о том, что Ростехнадзор "устанавливает более постоянное присутствие на ЗАЭС с прибытием на площадку руководителя инспекций по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС" с целью обеспечить постоянное наблюдение за АЭС.

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Ульяна Кричковская
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