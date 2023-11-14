Оккупанты проведут противоаварийные учения на ЗАЭС: МАГАТЭ настаивает на своем участии

Международное агентство по ядерной энергии призвало российскую оккупационную администрацию на Запорожской АЭС предоставить присутствующим на станции экспертам агентства возможность наблюдать за запланированными противоаварийными учениями. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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"Команда МАГАТЭ на станции узнала, что противоаварийные учения на ЗАЭС планируется провести позже в ноябре. Последние крупные учения на ЗАЭС проводились в ноябре 2021 года, до начала конфликта. С тех пор произошло беспрецедентное изменение численности персонала ЗАЭС, что может препятствовать способности станции эффективно реагировать на аварийные ситуации. Агентство подчеркивает необходимость позволить команде ISAMZ наблюдать за будущими учениями", – говорится в заявлении.

В МАГАТЭ обеспокоены тем, что "некоторые работы по техническому обслуживанию систем безопасности реакторных установок могли быть выполнены не полностью".

"Это стало очевидным в июле и августе после того, как блок №4 был переведен на "горячую" остановку после проведения технического обслуживания систем безопасности. Однако после того, как в августе 4-й энергоблок вернули на "холодную" остановку из-за утечки воды в одному из парогенераторов также понадобилось дополнительное техническое обслуживание для очистки теплообменников систем безопасности энергоблока", – отмечается в заявлении.

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В агентстве отметили, что экспертам ISAMZ "нужен доступ ко всем шести машинным залам для оценки безопасности". Ранее оккупанты уже не позволяли им посетить часть машинного зала энергоблока №1.

На прошлой неделе российская оккупационная администрация ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о том, что Ростехнадзор "устанавливает более постоянное присутствие на ЗАЭС с прибытием на площадку руководителя инспекций по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС" с целью обеспечить постоянное наблюдение за АЭС.

В августе 2023 года председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков сказал, что Украина хотела бы от МАГАТЭ более критической позиции относительно того, что делают российские оккупанты на ЗАЭС.

29 сентября генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению ЗАЭС под полный контроль Украины.

4 ноября сообщалось, что техобслуживание на ЗАЭС вызывает вопросы у экспертов МАГАТЭ.

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