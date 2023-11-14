На ЗАЕС окупанти проведуть протиаварійні навчання: МАГАТЕ наполягає на своїй участі

Міжнародне агентство з ядерної енергії закликало російську окупаційну адміністрацію на Запорізькій АЕС надати присутнім на станції експертам агентства можливість спостерігати за запланованими протиаварійними навчаннями. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

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"Команда МАГАТЕ на станції дізналася, що протиаварійні навчання на ЗАЕС планується провести пізніше в листопаді. Останні великі навчання на ЗАЕС проводилися в листопаді 2021 року, до початку конфлікту. З того часу відбулася безпрецедентна зміна чисельності персоналу ЗАЕС, що може перешкоджати здатності станції ефективно реагувати на аварійні ситуації. Агентство наголошує на необхідності дозволити команді ISAMZ спостерігати за майбутніми навчаннями", – йдеться у заяві.

В МАГАТЕ занепокоєнні тим, що "деякі роботи з технічного обслуговування систем безпеки реакторних установок могли бути виконані не повністю".

"Це стало очевидним у липні й серпні після того, як блок №4 був переведений на "гарячу" зупинку після проведення технічного обслуговування систем безпеки. Однак після того, як у серпні 4-й енергоблок повернули на "холодну" зупинку через витік води в одному з парогенераторів, також знадобилося додаткове технічне обслуговування для очищення теплообмінників систем безпеки енергоблока", – зазначається у заяві.

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В агентстві наголосили, що експертам ISAMZ "потрібен доступ до всіх шести машинних залів для оцінки безпеки". Раніше окупанти вже не дозволяли їм відвідати частину машинного залу енергоблока №1.

Минулого тижня російська окупаційна адміністрація ЗАЕС проінформувала МАГАТЕ про те, що Ростехнагляд "встановлює більш постійну присутність на ЗАЕС з прибуттям на майданчик керівника інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС" з метою забезпечити постійний нагляд за АЕС.

У серпні 2023 року голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков сказав, що Україна хотіла б від МАГАТЕ критичнішої позиції щодо того, що роблять російські окупанти на ЗАЕС.

29 вересня генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України.

4 листопада повідомлялося, що техобслуговування на ЗАЕС викликає питання в експертів МАГАТЕ.

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