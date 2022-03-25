Оккупанты пытались наступать на Изюм, их остановили, уничтожают прорвавшихся – Генштаб

В районе Изюма российские оккупанты попытались прорвать оборону украинских войск с юга, их остановили. Сейчас идет уничтожение россиян, которым удалось вклиниться в украинские позиции. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 23 марта.

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На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает использовать авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Волынском направлении российские оккупанты активных действий не производили. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

На Полесье враг сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВСУ в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Оккупанты перемещают подразделения, пытаются закрепиться на захваченных рубежах.

В районе Чернобыля развернут полевой лагерь группировки войск Восточного военного округа.

На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города.

Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. Распространяют пропагандистские листовки среди гражданского населения.

Продвижение оккупантов в направлении Броваров успеха не дало, их сразу остановили, враг перешел к обороне и пытается закрепиться на занятых позициях.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений, обстреливает с помощью артиллерии и авиации инфраструктуру мирных городов.

Оккупанты не отказываются от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в частности силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Враг наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

Наталия Медведева

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