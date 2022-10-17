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Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 08:51
Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются наступать на востоке Украины, а на других направлениях – удержать временно захваченные территории. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины утром 17 октября.

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Как отмечается, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, позицию противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.

Подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни.

В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск – до 40 раненых, Каменка-Днепровская – пять единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар – до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе – до пяти единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, Пологи – около семи единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

За прошедшие сутки российские войска нанесли два ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районам более двадцати населенных пунктов.

На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

Наталія Медведєва
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