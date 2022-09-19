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Оккупанты пытаются починить переправу у Каховской ГЭС. "Схемы" показали фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:03
Оккупанты пытаются починить переправу у Каховской ГЭС.
Фото: Planet Labs/Схемы

Россияне пытаются восстановить мост в районе Каховской гидроэлектростанции, который был поврежден ракетными ударами Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

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Как отмечается, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют попытки российских оккупантов восстановить переправу через разрушенный мост в районе Каховской ГЭС.

На снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь и ранее затопленные вагоны, о которых говорилось в сводке Генштаба ВСУ за 18 сентября.

Оккупанты пытаются починить переправу у Каховской ГЭС. "Схемы" показали фото со спутника

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов", – сообщал Генштаб.

На спутниковом фото за 16 сентября можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь.

Оккупанты пытаются починить переправу у Каховской ГЭС. "Схемы" показали фото со спутника

Также Planet Labs зафиксировал две небольшие переправы у Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.

Оккупанты пытаются починить переправу у Каховской ГЭС. "Схемы" показали фото со спутника

Читайте также: ВСУ уничтожили два склада боеприпасов армии России на юге, в том числе в Херсоне – сводка

Наталія Медведєва
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мост схемы каховская гэс
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