Оккупанты пытаются починить переправу у Каховской ГЭС. "Схемы" показали фото со спутника

Россияне пытаются восстановить мост в районе Каховской гидроэлектростанции, который был поврежден ракетными ударами Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают Схемы со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

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Как отмечается, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют попытки российских оккупантов восстановить переправу через разрушенный мост в районе Каховской ГЭС.

На снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь и ранее затопленные вагоны, о которых говорилось в сводке Генштаба ВСУ за 18 сентября.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов", – сообщал Генштаб.

На спутниковом фото за 16 сентября можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь.

Также Planet Labs зафиксировал две небольшие переправы у Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.

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Наталія Медведєва

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