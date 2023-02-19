Оккупанты пытаются продолжать наступление на Донбассе – Генштаб

Российские войска продолжают вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

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Оккупанты не прекращают попыток наступать на Донбассе на нескольких направлениях, на других участках ведут обстрелы.

Генштаб предупреждает, что угроза российских ударов остается высокой по всей территории Украины.

В течение 19 февраля противник нанес девять ракетных и 11 авиационных ударов, более 20 обстрелов из РСЗО. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Во временно оккупированном Каланчаке Херсонской области россияне обустроили военный госпиталь в местной центральной больнице, из-за чего гражданским лицам там отказывают в медицинском обслуживании. Сообщается, что только за прошедшие сутки туда привезли более 50 раненых и убитых оккупантов.

В школах Токмака учащихся заставляют перед уроками петь гимн страны-агрессора и писать открытки с "благодарностями" российским военным.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь по ЗРК на огневых позициях, а также два удара по "важным объектам противника".

В течение 19 февраля ВСУ сбили российский Су-25, два БПЛА типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3", подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею РСЗО.

Утром Генштаб сообщал, что оккупанты не в состоянии ремонтировать сломавшиеся ЗРК С-300 в войсках и вынуждены отправлять технику на ремонт в Россию.

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Сергій Бережний

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