Оккупанты пытаются прорваться в сторону Славянска, разбиваются об оборону ВСУ – Генштаб
Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа ВС РФ из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в Белгородскую область РФ оккупанты намерены перебросить зенитно-пушечный дивизион из 14-й армии ВВС и ПВО, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Кроме того:
→ На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район временно захваченного Купянска.
→ Оккупанты активнее пытаются наступать и штурмовать в районе Пашково, Довгенького и Большой Камышевахи – успеха не имеют, понесли потери и отступили на прежние рубежи.
→ Враг наращивает систему управления и ПВО на Донецком и Таврическом направлениях. Пытается штурмовать по всей линии столкновения на Донбассе.
→ Противник пытался наступать на Северодонецком направлении на Лиман и Яцкивку, но безуспешно. Также без успеха пытались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного.
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→ Оккупанты установили контроль над частью Заречного. Также захватчики начали продвижение на Орехово и Нижнее.
→ На Попаснянском направлении подразделения врага пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Идет перегруппировка, пополняется личный состав, боеприпасы: готовятся к дальнейшим попыткам штурма.
→ В направлении Курахово при поддержке артиллерии враг безуспешно наступал в сторону Новомихайловки и Марьинки.
→ В Мариуполе оккупанты бомбят объекты гражданской инфраструктуры и Азовсталь.
→ Захватчики пошли на штурм в направлении пункта Времовка (на восток от Угледара) – понесли потери и откатились.
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