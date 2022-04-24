UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты пытаются прорваться в сторону Славянска, разбиваются об оборону ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 19:45
Оккупанты пытаются прорваться в сторону Славянска, разбиваются об оборону ВСУ – Генштаб - Фото
Уничтоженные в Украине россиские оккупанты (фото - Генштаб ВСУ)

Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа ВС РФ из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в ​​Белгородскую область РФ оккупанты намерены перебросить зенитно-пушечный дивизион из 14-й армии ВВС и ПВО, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того:

→ На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район временно захваченного Купянска.

→ Оккупанты активнее пытаются наступать и штурмовать в районе Пашково, Довгенького и Большой Камышевахи – успеха не имеют, понесли потери и отступили на прежние рубежи.

→ Враг наращивает систему управления и ПВО на Донецком и Таврическом направлениях. Пытается штурмовать по всей линии столкновения на Донбассе.

→ Противник пытался наступать на Северодонецком направлении на Лиман и Яцкивку, но безуспешно. Также без успеха пытались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного.

Читайте также: Экс-мэр Дюссельдорфа не верит в зверства россиян. Подоляк ему ответил: фото

→ Оккупанты установили контроль над частью Заречного. Также захватчики начали продвижение на Орехово и Нижнее.

→ На Попаснянском направлении подразделения врага пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Идет перегруппировка, пополняется личный состав, боеприпасы: готовятся к дальнейшим попыткам штурма.

→ В направлении Курахово при поддержке артиллерии враг безуспешно наступал в сторону Новомихайловки и Марьинки.

→ В Мариуполе оккупанты бомбят объекты гражданской инфраструктуры и Азовсталь.

→ Захватчики пошли на штурм в направлении пункта Времовка (на восток от Угледара) – понесли потери и откатились.

Читайте хронику: Вторжение России. Идут битвы за Донбасс, Мариуполь и юг. Главные новости войны

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 