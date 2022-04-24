Оккупанты пытаются прорваться в сторону Славянска, разбиваются об оборону ВСУ – Генштаб

Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа ВС РФ из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в ​​Белгородскую область РФ оккупанты намерены перебросить зенитно-пушечный дивизион из 14-й армии ВВС и ПВО, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Кроме того:

→ На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район временно захваченного Купянска.

→ Оккупанты активнее пытаются наступать и штурмовать в районе Пашково, Довгенького и Большой Камышевахи – успеха не имеют, понесли потери и отступили на прежние рубежи.

→ Враг наращивает систему управления и ПВО на Донецком и Таврическом направлениях. Пытается штурмовать по всей линии столкновения на Донбассе.

→ Противник пытался наступать на Северодонецком направлении на Лиман и Яцкивку, но безуспешно. Также без успеха пытались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного.

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→ Оккупанты установили контроль над частью Заречного. Также захватчики начали продвижение на Орехово и Нижнее.

→ На Попаснянском направлении подразделения врага пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Идет перегруппировка, пополняется личный состав, боеприпасы: готовятся к дальнейшим попыткам штурма.

→ В направлении Курахово при поддержке артиллерии враг безуспешно наступал в сторону Новомихайловки и Марьинки.

→ В Мариуполе оккупанты бомбят объекты гражданской инфраструктуры и Азовсталь.

→ Захватчики пошли на штурм в направлении пункта Времовка (на восток от Угледара) – понесли потери и откатились.

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Евгений Пилипенко

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