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Оккупанты пытаются запугать партизан Запорожской области смертной казнью – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 04:56
Оккупанты пытаются запугать партизан Запорожской области смертной казнью – глава ОВА - Фото
Александр Старух (Фото: ФБ главы Запорожской ОВА)

Российские оккупанты пытаются введением смертной казни запугать украинцев и подавить партизанское движение. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", – сказал Старух.

По данным ОВА, российские войска временно оккупировали около 60% территории Запорожской области.

  • 16 июня эксперты Института по изучению войны заявили, что на временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления не дает России установить полноценный контроль и совершить аннексию захваченных земель.

Читайте также: Глава Запорожской ОВА уверен: Украина полностью освободит область до конца года

Наталия Медведева
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запорожская область Александр Старух партизаны
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