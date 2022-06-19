Оккупанты пытаются запугать партизан Запорожской области смертной казнью – глава ОВА
19.06.2022, 04:56
Александр Старух (Фото: ФБ главы Запорожской ОВА)
Российские оккупанты пытаются введением смертной казни запугать украинцев и подавить партизанское движение. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", – сказал Старух.
По данным ОВА, российские войска временно оккупировали около 60% территории Запорожской области.
- 16 июня эксперты Института по изучению войны заявили, что на временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления не дает России установить полноценный контроль и совершить аннексию захваченных земель.
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