Глава Запорожской ОВА уверен: Украина полностью освободит область до конца года

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух верит, что до конца года будет возможно вернуть контроль на 100% территории области. Об этом он заявил в интервью НВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не просто верим, мы все делаем для этого", — ответил Старух на вопрос о возможности деоккупации всей области до конца года.

"Мы глубоко убеждены, что все вместе были во многом неправы и инертны, когда оставляли хотя бы метр украинской земли не под контролем государства Украина. А теперь у нас есть эти ДНР, ЛНР (террористические организации. — Ред.), которых мобилизовали, и они здесь пушечным мясом работают. Если мы еще что-нибудь оставим там, то со временем тоже будет пушечное мясо из людей сделано", — заявил Старух.

Читайте также: Постоянные обстрелы. Россияне атакуют Гуляйполе и Орехов в Запорожской области — глава ОВА

Он рассказал, что Генеральный штаб имеет сформированную стратегию действий по деоккупации области.

"Надо только средства и ресурсы. Средства сейчас, благодаря помощи наших западных партнеров, поступают неплохо, и хорошие средства. А патриотически настроенных людей у ​​нас вся страна, тем более в нашем казацком крае", – объяснил глава области.

5 июня Старух говорил, что сейчас почти 60% Запорожской области находятся под контролем оккупантов.

9 июня в Генштабе заявили, что Россия пытается возобновить наступление для полного захвата Запорожской области.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил об "определенном позитиве" на фронте в Запорожской области.

Читайте также: В Васильевке российских оккупантов уже больше, чем местных жителей – Запорожская ОВА

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.