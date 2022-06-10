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Глава Запорожской ОВА уверен: Украина полностью освободит область до конца года

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 10:44
Глава Запорожской ОВА уверен: Украина полностью освободит область до конца года - Фото
Александр Старух (Фото - facebook.com/Александр Старух – председатель Запорожской ОГА)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух верит, что до конца года будет возможно вернуть контроль на 100% территории области. Об этом он заявил в интервью НВ.

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"Мы не просто верим, мы все делаем для этого", — ответил Старух на вопрос о возможности деоккупации всей области до конца года.

"Мы глубоко убеждены, что все вместе были во многом неправы и инертны, когда оставляли хотя бы метр украинской земли не под контролем государства Украина. А теперь у нас есть эти ДНР, ЛНР (террористические организации. — Ред.), которых мобилизовали, и они здесь пушечным мясом работают. Если мы еще что-нибудь оставим там, то со временем тоже будет пушечное мясо из людей сделано", — заявил Старух.

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Он рассказал, что Генеральный штаб имеет сформированную стратегию действий по деоккупации области.

"Надо только средства и ресурсы. Средства сейчас, благодаря помощи наших западных партнеров, поступают неплохо, и хорошие средства. А патриотически настроенных людей у ​​нас вся страна, тем более в нашем казацком крае", – объяснил глава области.

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Мария Макуха
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война запорожская область Александр Старух
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