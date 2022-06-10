Зеленский о ситуации на фронте: Есть позитив в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "определенном позитиве" на фронте в Запорожской области.

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"Фронтовая ситуация за сутки – без существенных изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине. Держим оборону на Николаевском направлении", — сказал президент в ночном обращении.

Он выразил благодарность защитникам, благодаря которым Украине удалось выдержать уже 106 дней полномасштабной войны.

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 9 июня сообщил, что подразделения Сил обороны Украины держат оборону по всем направлениям, а на некоторых участках ведут наступательные действия. О каких-либо изменениях в Запорожском направлении Генштаб не сообщал.

Андрей Водяный

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