Украинское сопротивление ломает планы по аннексии оккупированных территорий Россией — ISW

На временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления не дает России установить полноценный контроль и совершить аннексию захваченных земель. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что российские власти сталкиваются с трудностью в реализации своих оккупационных программ из-за украинского движения сопротивления на захваченных территориях.

В институте привели в пример сообщения о том, что 9 и 11 июня в Мариуполе украинские партизаны атаковали сотрудников российского МЧС, а также, что оккупационные власти не могут открывать школы в Бердянске из-за отказа украинских учителей преподавать по российским программам.

В ISW считают, что такие проукраинские действия продолжат подрывать усилия России по установлению полного административного контроля над оккупированными территориями и планы их аннексии.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину во временно оккупированном Крыму активизировали деятельность проукраинские активисты.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, местные партизаны в городе вместе с украинскими спецслужбами и военными провели успешную операцию, в результате которой парализовали поставки оружия и боеприпасов на временно оккупированные россиянами территории.

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Дмитрий Гриниченко

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