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Украинское сопротивление ломает планы по аннексии оккупированных территорий Россией — ISW

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 07:09
Украинское сопротивление ломает планы по аннексии оккупированных территорий Россией — ISW - Фото
Временно оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

На временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления не дает России установить полноценный контроль и совершить аннексию захваченных земель. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW). 

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Аналитики заявляют, что российские власти сталкиваются с трудностью в реализации своих оккупационных программ из-за украинского движения сопротивления на захваченных территориях.

В институте привели в пример сообщения о том, что 9 и 11 июня в Мариуполе украинские партизаны атаковали сотрудников российского МЧС, а также, что оккупационные власти не могут открывать школы в Бердянске из-за отказа украинских учителей преподавать по российским программам.

В ISW считают, что такие проукраинские действия продолжат подрывать усилия России по установлению полного административного контроля над оккупированными территориями и планы их аннексии. 

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Дмитрий Гриниченко
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оккупированные территории сопротивление партизаны
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