В Крыму появились местные партизаны – Ташева

Уполномоченная президента Украины по вопросам АР Крым Тамила Ташева сообщила, что после военного вторжения РФ в Украину во временно оккупированном Крыму активизировали деятельность проукраинские активисты.

"Мы видим в Крыму появление местных партизан, которые прокалывают шины в автомобилях с вражеской российской символикой, расписывают скамейки в городских парках, расклеивают проукраинские листовки и т.д... Это отважные люди. Мы общаемся с ними постоянно", – рассказала Ташева в интервью "Громадському Радіо".

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Один из таких активистов – Богдан Зиза. Он бросил зажигательную смесь в здание оккупационной Евпаторийской администрации и вылил на нее краски цветов украинского флага.

"Его задержали. К нему нет доступа независимого адвоката. Есть "дознание" в унизительной форме против Богдана, якобы он "просит прощения у местных". Однако его сестра уверена, что к нему применялось насилие", – сказала Ташева.

Она добавила, что в Крыму работает ФСБ, применяя пытки к таким людям.

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Роман Брыль

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