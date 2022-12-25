Оккупанты снова обстреляли Краматорск – три ракетных попадания в промышленной зоне

Российские оккупанты опять обстреляли Краматорск – как сообщает в Telegram городской совет, три ракеты ударили по промышленной зоне.

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В 14:28 в Краматорске была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут городской совет сообщил, что в промышленную зону города попали три ракеты. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Горсовет предупреждает, что опасность не миновала, и призывает всех граждан оставаться в укрытиях.

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.

Сергій Бережний

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