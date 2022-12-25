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Оккупанты снова обстреляли Краматорск – три ракетных попадания в промышленной зоне

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 15:54
Оккупанты снова обстреляли Краматорск – три ракетных попадания в промышленной зоне - Фото
Фото - Telegram Краматорский городской совет

Российские оккупанты опять обстреляли Краматорск – как сообщает в Telegram городской совет, три ракеты ударили по промышленной зоне.

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В 14:28 в Краматорске была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут городской совет сообщил, что в промышленную зону города попали три ракеты. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Горсовет предупреждает, что опасность не миновала, и призывает всех граждан оставаться в укрытиях.

  • 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.
  • Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.

Сергій Бережний
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война краматорск ракетный обстрел
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