Оккупанты снова обстреляли Краматорск – три ракетных попадания в промышленной зоне
25.12.2022, 15:54
Фото - Telegram Краматорский городской совет
Российские оккупанты опять обстреляли Краматорск – как сообщает в Telegram городской совет, три ракеты ударили по промышленной зоне.
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В 14:28 в Краматорске была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут городской совет сообщил, что в промышленную зону города попали три ракеты. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Горсовет предупреждает, что опасность не миновала, и призывает всех граждан оставаться в укрытиях.
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