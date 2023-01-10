Оккупанты сократили артиллерийский огонь на некоторых участках фронта на 75% – CNN

Интенсивность артиллерийского огня российских оккупантов в Украине резко сократилась в последнее время, в некоторых местах на 75%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

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У них пока нет однозначного объяснения: сокращение может быть связано с нехваткой боеприпасов, также это может быть частью более широкой переоценки тактики на фоне успешных действий украинских военных.

В любом случае поразительное снижение интенсивности артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабеющей позиции России на поле боя, сказали телеканалу представители США и Украины.

12 декабря 2022 года агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США сообщило, что Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности.

По данным ГУР Минобороны, Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.

Вадим Ребрина

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