UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты сократили артиллерийский огонь на некоторых участках фронта на 75% – CNN

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 14:32
Оккупанты сократили артиллерийский огонь на некоторых участках фронта на 75% – CNN - Фото
Артиллерия оккупантов на Донбассе (Фото: EPA)

Интенсивность артиллерийского огня российских оккупантов в Украине резко сократилась в последнее время, в некоторых местах на 75%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У них пока нет однозначного объяснения: сокращение может быть связано с нехваткой боеприпасов, также это может быть частью более широкой переоценки тактики на фоне успешных действий украинских военных.

В любом случае поразительное снижение интенсивности артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабеющей позиции России на поле боя, сказали телеканалу представители США и Украины.

  • 12 декабря 2022 года агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США сообщило, что Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности.
  • По данным ГУР Минобороны, Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия боеприпасы война артиллерия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 