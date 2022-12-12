Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности – Reuters
12.12.2022, 23:56
Артиллерийский обстрел оккупантов (фото: EPA)
Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
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"Они готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из них были изготовлены более 40 лет назад", – сказал он на условиях анонимности.
По его подсчетам, пригодные для использования боеприпасы в России могут закончиться уже в начале 2023 года. Выходов у нее два: импорт из-за границы или еще более старые запасы.
Второй вариант рискован, предупредил он.
"Проще говоря, вы заряжаете снаряд и скрещиваете пальцы в надежде, что он выстрелит или взорвется при приземлении", — сказал собеседник Reuters.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в начале декабря тоже сказал, что российские оккупанты начали экономить боеприпасы. По его словам, уровень расхода боеприпасов беспрецедентен, поскольку интенсивность боевых действий сравнима со Второй мировой войной.
- В перехватах, публикуемых Главным управлением разведки, россияне говорят, что им выдают снаряды, изготовленные в 1950-х годах.
- В сентябре появились первые сообщения о том, что Россия начинает покупать снаряды для артиллерии в Северной Корее.
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