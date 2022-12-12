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Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 23:56
Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности – Reuters - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (фото: EPA)

Россия начала использовать в Украине боеприпасы сорокалетней давности, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

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"Они готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из них были изготовлены более 40 лет назад", – сказал он на условиях анонимности.

По его подсчетам, пригодные для использования боеприпасы в России могут закончиться уже в начале 2023 года. Выходов у нее два: импорт из-за границы или еще более старые запасы.

Второй вариант рискован, предупредил он.

"Проще говоря, вы заряжаете снаряд и скрещиваете пальцы в надежде, что он выстрелит или взорвется при приземлении", — сказал собеседник Reuters.

Андрій Водяний
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США боеприпасы война
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