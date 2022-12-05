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Армия России стала экономить боеприпасы, на фронте уже есть техника 1960-х годов — Сырский

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 18:28
Армия России стала экономить боеприпасы, на фронте уже есть техника 1960-х годов — Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: пресс-служба ООС)

Российские оккупанты стали экономить боеприпасы и свозят на фронт технику производства 1960-х годов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, уровень траты боеприпасов беспрецедентный, так как интенсивность боевых действий можно сравнить со Второй мировой войной. Он отметил, что россияне начали испытывать дефицит снарядов. 

"Если раньше мы отвечали одним выстрелом на шесть-десять выстрелов, то сейчас это изменилось. Они начали ощущать нехватку", — сказал Сырский.

Генерал заявил, что противник вынужден экономить боекомплект из-за ударов Вооруженных Сил Украины по логистическим артериям. 

Также он обратил внимание, что на фронте начали появляться старые образцы техники — можно увидеть боевые машины пехоты 1960-х годов БМП-1, бронетранспортер БТР-70 1970-х годов и бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ.

"Вся техника, которая считалась списанной. Их оборонная промышленность неспособна восстановить поврежденную технику, а уровень бесповоротных потерь настолько большой, что нет мощности, чтобы производить новую продукцию", — резюмировал военачальник.

Читайте также: Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение с НАТО — Укроборонпром

Дмитро Гриниченко
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армия России война александр сырский
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