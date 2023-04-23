Оккупанты убивают друг друга в разборках; ВСУ держат Бахмут, Авдеевку и Марьинку – Генштаб

Подразделения сил обороны в течение суток отразили более 45 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб сообщает, что в течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов РФ по всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта, а самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

По данным военных, россияне все чаще пытаются "найти виновных" за свои стратегические провалы, и это вызывает конфликты и разборки вплоть до вооруженных столкновений. В частности, в Станице Луганской Луганской области произошла потасовка между военными РФ и террористами из "Группы Вагнера", которая переросла в перестрелку и привела к гибели нескольких оккупантов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

США еще в январе считали, что Бахмут падет, но бои за город продолжаются до сих пор.

Армия России за 22 апреля потеряла в Украине 690 военных, три танка и пять единиц артиллерии, а с начала полномасштабного вторжения уничтожено более 186 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.