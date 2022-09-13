Оккупанты ушли из Кременной, но ВСУ там пока нет – Гайдай

Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"На сегодняшний день Кременная пустая совершенно – там ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры – никого уже нет, они все уехали. В принципе, относительно пустой Старобельск", – сказал Гайдай, ссылаясь на информацию от местных жителей.

По его словам, над административным зданием Кременной третий день развевается украинский флаг и его никто не снимает.

Как сказал Гайдай, ВСУ в Кременную и Старобельск пока не вошли.

Глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты пытаются создать оборонный рубеж в районе Сватово и Троицкого – роют окопы, закапывают танки, подтягивают РСЗО.

"Там граница с РФ рядом и собственно переход от Лимана в Луганскую область", – рассказал глава Луганской ОВА.

Вчера, 12 сентября, Гайдай сообщил о том, что россияне покинули Сватово, а сегодня сказал, что "уже нет".

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Наталія Медведєва

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