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Оккупанты утверждают, что движение поездов по Крымскому мосту якобы восстановлено

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 20:58
Оккупанты утверждают, что движение поездов по Крымскому мосту якобы восстановлено - Фото
Последствия взрыва на Крымском мосту (скриншот видео)

Российские оккупанты утверждают, что якобы восстановили движение поездов по Крымскому мосту после сегодняшнего взрыва. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту якобы полностью восстановлено, все запланированные поезда "будут полноценно пропускаться", а при необходимости будут запущены дополнительные пассажирские поезда.

При этом он призвал россиян уменьшить количество поездок по Крымскому мосту.

Российский чиновник не озвучил прогнозов по восстановлению второго пролета автодорожной части Крымского моста – сказал, что сроки будут названы после "инструментального обследования".

  • Рано утром на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • После взрыва Путин поручил ФСБ "усиленно" защищать Крымский мост.

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Оксана Житнюк
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железная дорога поезд крымский мост
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