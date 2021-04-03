Оккупанты в Крыму блокируют украинские новостные сайты: кто в списке

В оккупированном Крыму провайдеры блокируют доступ к минимум 22-ум украинским информационным сайтам. Об этом говорят результаты мониторинга, проведенного Крымской правозащитной группой.

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Минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты Укринформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, Министерства по вопросам реинтеграции Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Постоянное блокирование ведущих украинских независимых онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации, отмечают правозащитники.

Продолжая такие ограничения независимых СМИ в Крыму, Российская Федерация не только ограничивает свободу слова, но и создает дополнительные риски для жизни и здоровья жителей Крыма, считают в Крымской правозащитной группе.

3 марта президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии против Украины и оккупации Крыма.

29 марта Канада ввела новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к оккупации Крыма.

Вадим Ребрина

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