UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Канада ввела новые санкции против России за Крым: в списке два человека и четыре компании

29.03.2021, 21:45
Канада ввела новые санкции против России за Крым: в списке два человека и четыре компании - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Канада вводит новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к оккупации Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Марк Гарно, передает сайт правительства Канады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, санкции вводятся против двух физических и четырех юридических лиц.

Власти Канады заявили, что с момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году правительство России постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

В заявлении говорится, что Россия серьезно нарушает права человека по отношению к жителям Крыма. Она создала свою армию на полуострове, расселила сотни тысяч граждан России в на оккупированной территории и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов.

"Канада выражает сожаление в самых решительных выражениях из-за серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека, которые продолжаются в Крыму под российской оккупацией", – говорится в заявлении.

Канада подтвердила свою непоколебимую приверженность суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России.

Канада продолжает призывать Россию прекратить оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных.

Новые санкции канадского правительства против России согласуются с действиями, предпринимаемыми Евросоюзом и Великобританией, координируются с Австралией и дополняют ранее введенные санкции.

В санкционный список включены Александр Ганов, генеральный директор Гранд Сервис Экспресс, и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж.

Санкции также введены против компаний Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Введенные санкции предполагают замораживание активов и запреты на ведение сделок для включенных в перечень лиц, запрещая лицам в Канаде и канадцам за пределами Канады иметь дело с какой-либо собственностью этих лиц или предоставлять финансовые или сопутствующие услуги.

  • 1 октября 2020 года против этих физических и юридических лиц ввел санкции Европейский Союз – за строительство Керченского моста.
  • 3 марта президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Читайте также: Заявление ООН: Россия – оккупант Крыма и сторона конфликта на Донбассе, а не посредник

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Крым канада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 