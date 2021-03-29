Канада ввела новые санкции против России за Крым: в списке два человека и четыре компании

Канада вводит новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к оккупации Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Марк Гарно, передает сайт правительства Канады.

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Как отмечается, санкции вводятся против двух физических и четырех юридических лиц.

Власти Канады заявили, что с момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году правительство России постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

В заявлении говорится, что Россия серьезно нарушает права человека по отношению к жителям Крыма. Она создала свою армию на полуострове, расселила сотни тысяч граждан России в на оккупированной территории и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов.

"Канада выражает сожаление в самых решительных выражениях из-за серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека, которые продолжаются в Крыму под российской оккупацией", – говорится в заявлении.

Канада подтвердила свою непоколебимую приверженность суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России.

Канада продолжает призывать Россию прекратить оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных.

Новые санкции канадского правительства против России согласуются с действиями, предпринимаемыми Евросоюзом и Великобританией, координируются с Австралией и дополняют ранее введенные санкции.

В санкционный список включены Александр Ганов, генеральный директор Гранд Сервис Экспресс, и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж.

Санкции также введены против компаний Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Введенные санкции предполагают замораживание активов и запреты на ведение сделок для включенных в перечень лиц, запрещая лицам в Канаде и канадцам за пределами Канады иметь дело с какой-либо собственностью этих лиц или предоставлять финансовые или сопутствующие услуги.

1 октября 2020 года против этих физических и юридических лиц ввел санкции Европейский Союз – за строительство Керченского моста.

3 марта президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии против Украины и оккупации Крыма.

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Наталия Медведева

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